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22 انتهاكًا إسرائيليًا بحق صيادي غزة خلال أكتوبر

03 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:43

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي

رصدت دائرة الضغط والمناصرة باتحاد لجان العمل الزراعي 22 انتهاكا إسرائيليا بحق الصيادين داخل البحر خلال شهر أكتوبر الماضي.

وقالت الدائرة، إن الانتهاكات بحق الصيادين تنوعت ما بين عمليات إطلاق النار الحي والمطاطي المباشر، وضخ المياه العادمة بهدف إغراق مراكب الصيادين ومن فيها.

وأضافت أن الانتهاكات شملت أيضا سرقة حسكة انارة تعود ملكيتها للصياد عادل مطاول مقداد، غرب رفح وعلى بعد 11 ميلا بحريا، وحسكة كل من الصيادين: عبد الله عادل البردويل بكامل معداتها، ومحمد عمر محمد البردويل، بالإضافة الى تدمير كشافات ومولدات كهرباء على قارب الصياد أحمد عمر محمد البردويل.

وطالب اتحاد لجان العمل الزراعي الجهات الدولية والمؤسسات الحقوقية كافة بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لاحترام كافة الاتفاقيات الموقعة والمواثيق الدولية لقوانين حقوق الانسان والقانون الدولي الانسان.

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