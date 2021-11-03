رئيس جودة البيئة يناقش استكمال الاجراءات القانونية مع مالك "المطعم العائم "

غزة- الرأي

اجتمع رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم برفقة الطواقم الفنية ومدير عام وحدة حماية البيئة م.بهاء الدين الأغا مع مالك مطعم "القلعة" المراد انشائه بطريقة فنية جديدة وعائمة على شاطئ بحر غزة.



في حين أطلع مالك المطعم رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم على المخططات التفصيلية للمشروع بما يضمن عدم تأثيرها سلبا على البيئة وأن يلتزم المشروع بكافة الاجراءات والشروط المطلوبة من جميع جهات الاختصاص بما فيها سلطة المياه وجودة البيئة.



حيث أوضح د.يوسف أن أصحاب المشروع أبدوا تعاون وتفهم كبيرين لاجراءات سلطة المياه وجودة البيئة ووعد بتقديم مزيد من التسهيلات المتعلقة بإتمام المشروع بالتزامن مع الاجراءات البيئية الهادفة لتجنب أي آثار سلبية للمشروع على البيئة.



وفي نهاية اللقاء أبدى صاحب المشروع التزام كامل لكافة الشروط البيئية المطلوبة وشكر سلطة المياه وجودة البيئة لمتابعتها الميدانية المتواصلة.



الجدير بالذكر، أن شاطئ محافظات غزة يعاني من تآكل وانحسار متسارعين خلال العقدين الأخيرين لأسباب متعددة، ومنها انشاء منشآت داخل مياه الشاطئ دون اتخاذ ما يلزم من اجراءات ضرورية لتجنب والحد من تآكل وانحسار الشاطئ.