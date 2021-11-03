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الاحتلال يخطر بهدم ووقف بناء لعدة منشآت غرب سلفيت

03 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 03:34

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بهدم خمسة منازل ووقف البناء في غرفة زراعية في بلدة كفر الديك غرب سلفيت بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال سلّمت اخطارات بهدم أربعة منازل تقع في المنطقة الغربية على الشارع الرئيسي الواصل مع بلدة دير بلوط.

وأشارت تلك المصادر إلى تلك المنازل تعود ملكيتها للمواطنين: "هاني بكر علي أحمد، ومحمد جبر علي أحمد، ومحمود مصطفى علي أحمد، وعماد خضر الديك".

وبينت أن قوات الاحتلال أخطرت كذلك بهدم منزل المواطن شريف فتحي شريف، الواقع في منطقة "المخرومة" شرق البلدة، وبوقف بناء غرفة زراعية تعود ملكيتها للمواطن عتبة عبد الرازق علي أحمد.

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