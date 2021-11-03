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الاحتلال يرتكب 22 انتهاكاً بحق صيادي غزة في "أكتوبر"

03 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 04:11

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة – الرأي:

أعلنت دائرة الضغط والمناصرة في اتحاد لجان العمل الزراعي داخل قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 22 انتهاكاً بحق الصيادين داخل البحر خلال شهر أكتوبر الماضي.

وقالت الدائرة في بيان لها، "إن الانتهاكات بحق الصيادين تنوعت ما بين عمليات إطلاق النار الحي والمطاطي المباشر، وضخ المياه العادمة بهدف إغراق مراكب الصيادين ومن فيها".

وأضافت أن الانتهاكات شملت أيضا سرقة حسكة إنارة تعود ملكيتها للصياد عادل مطاول مقداد، غرب رفح وعلى بعد 11 ميلا بحريا، وحسكة كل من الصيادين: عبد الله عادل البردويل بكامل معداتها، ومحمد عمر محمد البردويل، إضافة إلى تدمير كشافات ومولدات كهرباء على قارب الصياد أحمد عمر محمد البردويل.

وطالب اتحاد لجان العمل الزراعي الجهات الدولية والمؤسسات الحقوقية كافة بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لاحترام كافة الاتفاقيات الموقعة والمواثيق الدولية لقوانين حقوق الانسان والقانون الدولي الانسان.

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