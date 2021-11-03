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تحالف حقوقي يبدأ ملاحقة الاحتلال أمام الجنائية الدولية

03 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 05:48

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت منظمات دولية في لندن، اليوم الأربعاء، إبرام تحالف فيما بينها سيبدأ على الفور بملاحقة قوات الاحتلال الإسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية ارتكابها جرائم حرب عبر "استهداف ممنهج للصحافيين الفلسطينيين"، وذلك خلال اعتداءاتها على قطاع غزة خلال الشهور والسنوات الماضية.

وأعلن المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين (ICJP)، ومقره لندن، أنه أبرم شراكة مع الاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ) ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، وأن هذا التحالف بدأ بالإجراءات اللازمة من أجل رفع دعاوى ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية لمعاقبتها على استهدافها للصحافيين خلال مسيرات العودة في غزة وخلال الحروب التي شنتها على قطاع غزة.

وقال بيان صحفي صادر عن المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين إنه استعان بمحامين بارزين في مجال حقوق الإنسان من شركة (Bindmans) البريطانية للمحاماة، إضافة إلى محامين من (Doughty Street Chambers) لتقديم شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ويقول المركز "إن هناك أسباباً قوية لاستنتاج أن استهداف إسرائيل المنهجي للصحفيين العاملين في فلسطين وفشلها في التحقيق بشكل صحيح في قتل العاملين في وسائل الإعلام يرقى إلى جرائم حرب".

وتوضح الشكوى التي سيتم تقديمها للمحكمة بالتفصيل الاستهداف الممنهج للصحفيين الفلسطينيين نيابة عن أربع ضحايا تم ذكر أسمائهم، وهم: "أحمد أبو حسين، ياسر مرتجى، معاذ عرمانة، ونضال اشتايت، والذين استشهدوا أو شوهوا على أيدي القناصة الإسرائيليين أثناء تغطيتهم للمظاهرات في غزة، على الرغم من أنهم كانوا جميعاً يرتدون سترات تحمل علامات واضحة عند إطلاق النار عليهم.

كما تتضمن الشكوى "استهداف وسائل إعلام وتفجير لبرجي الشروق والجوهرة في مدينة غزة في أيار/ مايو 2021".

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