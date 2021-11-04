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الطقس: أجواء معتدلة والحرارة أعلى من معدلها السنوي

04 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:13

رام الله- الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء اليوم الخميس، معتدلة خاصة في المناطق الجبلية وحارة نسبياً في الأغوار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي الليل، يكون الجو بارداً نسبياً خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما تكون الأجواء يوم غدٍ الجمعة جافة حارة نسبياً في معظم المناطق وحارة في الأغوار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، الرياح شرقية الى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم السبت تكون الأجواء جافة حارة نسبياً في معظم المناطق وحارة في الأغوار ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، الرياح شرقية الى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن تكون الأجواء يوم الأحد المقبل جافة حارة نسبياً في معظم المناطق وحارة في الأغوار ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، الرياح شرقية الى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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