كنيست الاحتلال تصادق على ميزانية 2021

الداخل المحتل- الرأي

صادقت الهيئة العامة لكنيست الاحتلال فجر اليوم الخميس، على الميزانية العامة للعام 2021، فيما تستمر المداولات من أجل إقرار ميزانية عام 2022.

وصوت على قانون الميزانية الذي صودق عليه بالقراءات الثلاث 61 من أعضاء الكنيست، فيما عارضه 59 عضواً.

وعند الساعة العاشرة والنصف صباحاً، تشرع الهيئة العامة للكنيست بالمداولات والمناقشات من أجل التصويت على ميزانية العام 2022، حيث من المتوقع أن تستمر المداولات والتصويت على الميزانية فجر الجمعة.

وتتعزز التقديرات لدى ائتلاف حكومة الاحتلال بأن ميزانية 2022 سيتم المصادقة عليها في الموعد، حيث يجري التحضيرات ويستعد لاستكمال التشريع حتى يوم الجمعة.

وتعليقا على المصادقة على ميزانية 2021، قال رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت "هذا يوم عيد لإسرائيل، فبعد 3 سنوات من دون ميزانية والفوضى، قمنا بتشكيل حكومة وانتصرنا على فيروس كورونا، والآن نجحنا بتمرير ميزانية الدولة ونستمر نحو الأمام بكل قوة".

من جانبه، قال وزير خارجية الاحتلال، يائير لبيد "صادقنا في الكنيست على ميزانية عام 2021، وأمامنا يوم طويل من المداولات والتحفظات حتى التصويت على ميزانية العام 2020".

ويستدل من مشروع قانون الميزانية، أن ميزانية العام 2021 تبلغ قرابة 438 مليار شيكل، بينما ترتفع ميزانية العام 2022 إلى 562 مليار شيكل.