وكالة الرأي الفلسطينية 7 معلومات عليك معرفتها للتعايش مع التهاب المفاصل الروماتويدى وكالة الرأي الفلسطينية كيف تصبح مديراً ناجحاً؟ السر في 16 قاعدة وكالة الرأي الفلسطينية ليفربول يتأهل إلى دور 16 بالفوز على أتليتيكو وكالة الرأي الفلسطينية دوري أبطال أوروبا: أياكس إلى دور الـ16 بقلب الطاولة على دورتموند وكالة الرأي الفلسطينية دوري أبطال أوروبا: سان جرمان يسقط في فخ التعادل وكالة الرأي الفلسطينية الصحة النفسية تختتم دورة في التدقيق السريري و إدارة المخاطر وكالة الرأي الفلسطينية 6 أسرى يواصلون إضرابهم وسط تدهور حالتهم الصحية وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يبارك لخدمات المغازي فوزه بلقب دوري كرة السلة وكالة الرأي الفلسطينية المالية تعلن موعد صرف دفعة رواتب الموظفين وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": 3 إصابات بـ 5 حوادث سير خلال 24 ساعة
أخبار » أخبار الأسرى

6 أسرى يواصلون إضرابهم وسط تدهور حالتهم الصحية

04 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:16

الأسرى الستة المضربين
الأسرى الستة المضربين

رام الله - الرأي:

يواصل 6 أسرى إضرابهم المفتوح عن الطّعام داخل سجون الاحتلال، احتجاجاً على اعتقالهم الإداري وسط تدهور حالتهم الصحية. 

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن الأسرى المضربين هم: كايد الفسفوس مضرب منذ (113) يوماً، مقداد القواسمة مضرب منذ (106) يوماً، علاء الأعرج مضرب منذ (88) يوماً، هشام أبو هواش مضرب منذ (79) يوماً، عيّاد الهريمي مضرب منذ (43) يوماً، لؤي الأشقر مضرب منذ (26) يوما.

ويعاني الأسرى الستة المضربين من أوضاع صحية خطيرة، وسط خشية من إمكانية تعرضهم لانتكاسة صحية مفاجئة وحدوث أذى على دماغهم أو جهازهم العصبي، نتيجة نقص كمية السوائل في الجسم.

وتواصل محكمة الاحتلال المماطلة والتهرب في اتخاذ أي قرار بحق الأسرى الستة أو النظر في أوامر الاعتقال الإداري.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تعزز تعاونها مع شركة جوال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟