7 معلومات عليك معرفتها للتعايش مع التهاب المفاصل الروماتويدى

التهاب المفاصل الروماتويدى حالة من أمراض المناعة الذاتية تحدث عندما يهاجم جهاز المناعة مفاصلك عن طريق الخطأ، وينتج عنه ألم شديد واحمرار، لذلك يعد علاج التهاب المفاصل الروماتويدى مهمًا لتحسين الأعراض، فضلاً عن حماية المفاصل والأعضاء من الإصابات الدائمة.

وحسب ما ذكره موقع healthline فمثل أمراض المناعة الذاتية الأخرى، يعد التهاب المفاصل الروماتويدى مرضًا معقدًا، ومع ذلك هناك بعض المعلومات التى يجب أن تعرفها للتعايش مع مرض التهاب المفاصل الروماتويدى.

1 :يمكن أن يكون التهاب المفاصل الروماتويدى مرضًا غير مرئى فى المراحل المبكرة، كما ينتج التهاب المفاصل الروماتويدى عن التهاب أساسى يمكن أن يؤثر على صحتك الجسدية والعاطفية.

2: قد يؤثر التهاب المفاصل الروماتويدى عليك بشكل مختلف مع تقدمك فى العمر.

3: من الممكن أيضًا الإصابة بالألم العضلى الليفى.

كل من الفيبروميالغيا والتهاب المفاصل الروماتويدى لهما أعراض متشابهة، بما فى ذلك التعب والألم، ومع ذلك يسبب التهاب المفاصل الرثيانى أيضًا آلامًا والتهابًا فى المفاصل ويمكن علاجه بفئات مختلفة من الأدوية.

4: يمكن أن تساعد التمارين فى إدارة الألم

يساعد التمرين المنتظم على تحسين صحتك العامة ورفاهيتك، لكن قد يكون من الصعب البدء عندما يكون لديك ألم مرتبط بالتهاب المفاصل الروماتويدى.

ومع ذلك قد تساعد التمارين فى إدارة الألم بشكل عام عند التعايش مع التهاب المفاصل الروماتويدى، خاصة عندما تكون فى روتين، وقد تساعد تمارين المقاومة والمرونة، مثل اليوجا والتاى تشى، أيضًا فى تخفيف آلام التهاب المفاصل الروماتويدى وزيادة القدرة على الحركة.

5: الراحة لا تقل أهمية عن ممارسة الرياضة

قد يؤدى الإفراط فى ممارسة الرياضة خاصة أثناء نوبات التهاب المفاصل الروماتويدى إلى زيادة الالتهاب وزيادة الأعراض سوءًا، ولكن الراحة المنتظمة يمكن أن تقلل من التعب.

6: في بعض الأحيان تحتاج إلى دعم من الآخرين خارج أصدقائك وعائلتك الذين قد يشاركونك نفس الخبرات، ضع فى اعتبارك الوصول إلى مجموعة دعم التهاب المفاصل الروماتويدى - عبر الإنترنت أو شخصيًا - للمساعدة، ويمكن أن يؤدى التحدث مع الآخرين أيضًا إلى تحسين صحتك العقلية عن طريق تقليل الشعور بالعزلة.

7: إدارة الوزن قد تقلل الأعراض

وفقا للمعهد الوطنى لالتهاب المفاصل والجهاز العضلي الهيكلي وأمراض الجلد قد تزيد السمنة من خطر الإصابة بتطور التهاب المفاصل الروماتويدي، إذا لزم الأمر، فقد يساعد فقدان الوزن في تقليل تقدم التهاب المفاصل الروماتويدي وتقليل الأعراض.