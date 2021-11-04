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4 وفيات و201 إصابات جديدة بكورونا في غزة

04 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:56

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 4 حالات وفاة و201 إصابات جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1228 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 160 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 184455 إصابة بينها 3286 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 179582 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1587.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 92 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 64.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 1082150 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 480393 شخصًا.

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