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نيابة الاحتلال تنوي تفعيل الاعتقال الإداري بحق الأسير القواسمة

04 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 11:05

الأسير مقداد القواسمة
الأسير مقداد القواسمة

القدس المحتلة - الرأي

أبلغت نيابة الاحتلال العسكرية، اليوم الخميس، محامي نادي الأسير الفلسطيني جواد بولس عن نيتها بتفعيل أمر الاعتقال الإداريّ بحقّ الأسير مقداد القواسمة المضرب منذ (106) أيام.

وقال نادي الأسير، إن نيابة الاحتلال ادعت بأن هناك تقارير طبيّة تُشير إلى وجود تحسن على الوضع الصحيّ للأسير القواسمة.

وحمّل المحامي بولس النيابة كامل المسؤولية عن هذه الخطوة، وطلب التحقق من التقارير الطبيّة الصادرة عن مستشفى "كابلان" الإسرائيليّ، والتي كانت قد أكدت في كافة تقاريرها السابقة أن مقداد يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة.
 

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