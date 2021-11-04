التعليم شرق غزة تشارك في فعاليات "الالتزام بالزي المحتشم "

غزة- الرأي

شارك وفد من مديرية التربية والتعليم في شرق غزة وعدد من أعضاء مجلس أولياء الأمور في فعاليات الالتزام بالزي المحتشم ونبذ التبرج ضمن برنامج تعزيز وترسيخ القيم في مدرسة علي بن أبي طالب الثانوية للبنات.

وضم الوفد أ. مازن نور الدين مدير التربية والتعليم شرق غزة، ود. جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الإدارية، وأ. حماد لباد رئيس قسم اللوازم، وأ. محمد الشنطي مسير قسم العلاقات، وأ. محمد حجي من مجلس أولياء الأمور المركزي، بحضور أ. إيمان أبو زيد مديرة المدرسة.

ورحب نور الدين بالحضور وبالوفد المشارك، مبينًا أن هذه الأنشطة والفعاليات ضمن الخطط التي وضعتها الوزارة والمديرية لتعزيز القيم الحسنة لدى الطلبة، مشيراً إلى أن التزام الفتاة بالحجاب والزي المحتشم هو من تعاليم ديننا الحنيف، لافتاً أن العالم الغربي يحاول بأفكاره المسمومة نشر الثقافات الفاسدة في مجتمعاتنا.

وخلال الفعالية حملن الطالبات يافطات تناولت عبارات تتعلق بالحملة ومنها (حجابك زينتك والجنة غايتك)، (بحجابي واحترامي أفرض على الناس احترامي) وغيرها.

وتنوعت الفعاليات ما بين الإذاعة المدرسية والاسكتش المسرحي الهادف المعبر عن مضمون الفعاليات.