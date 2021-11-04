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الصحة: 8 حالات وفاة و 300 اصابة بفايروس كورونا في الضفة وغزة

04 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 01:47

الصحة: 8 حالات وفاة و 300 اصابة بفايروس كورونا في الضفة وغزة
الصحة: 8 حالات وفاة و 300 اصابة بفايروس كورونا في الضفة وغزة

رام الله- الرأي

أعلنت وزارة الصحة برام الله، اليوم الخميس، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزارة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "الخليل 33، جنين 14، طولكرم 7، أريحا والأغوار 5، رام الله والبيرة 24، بيت لحم 7، طوباس 2، ضواحي القدس 2، قلقيلية 2، سلفيت 1، نابلس 2، قطاع غزة 201".

 
ولفتت إلى أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "الخليل 29، جنين 14، طولكرم 4، أريحا والأغوار 5، رام الله والبيرة 11، بيت لحم 37، طوباس 3، ضواحي القدس 3، قلقيلية 4، سلفيت 4، نابلس 26، قطاع غزة 160".

وسجلت 4 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، وحالة في جنين، حالة في الخليل، حالتان في نابلس.

ونوهت إلى وجود 51 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 86 مريضاً، بينهم 8 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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