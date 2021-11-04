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الأوقاف تستنكر هدم الاحتلال لمسجد قرية دوما بنابلس

04 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 02:09

الأوقاف تستنكر هدم الاحتلال لمسجد قرية دوما بنابلس
الأوقاف تستنكر هدم الاحتلال لمسجد قرية دوما بنابلس

غزة- الرأي

استنكر وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية د. عبد الهادي الأغا ،  قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بهدم مسجد قرية دوما جنوب نابلس فجر اليوم، مؤكداً أن إجراءات الاحتلال بحق المساجد ودور العبادة تعدٍ صارخ على الدين الاسلامي ومشاعر المسلمين.


وأوضح أن إقدام قوات الاحتلال على تكرار اعتداءاته على المساجد والمقدسات الاسلامية من حرق وإغلاق ومنع الأذان وهدم للمساجد ما هو إلا دليل على حجم الهمجية الشرسة التي يتعامل بها الاحتلال.


وأشار الأغا إلى أن شعبنا سيتصدى لكل المحاولات الإسرائيلية التي ترمي إلى فرض أمر واقع على المقدسات الإسلامية، داعياً أبناء شعبنا الفلسطيني، "إلى الانتفاض في وجه الاحتلال رداً على اعتداءاته المستمرة بحق المساجد وأماكن العبادة وردعه عن مواصلة جرائمه".

49818520269f215cf8e30b92902bf65e الأوقاف تستنكر هدم الاحتلال لمسجد قرية دوما بنابلس
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