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لبحث غلاء الأسعار

الاقتصاد ومباحث التموين تناقشان ضبط ومراقبة الاسواق

04 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 02:18

الاقتصاد ومباحث التموين تناقشان ضبط ومراقبة الاسواق
الاقتصاد ومباحث التموين تناقشان ضبط ومراقبة الاسواق

غزة- الرأي

ناقشت وزارة الاقتصاد الوطني مع جهاز مباحث التموين اليات مراقبة وضبط الأسواق والمحلات التجارية في قطاع غزة.

جاء ذلك، خلال لقاء وكيل وزارة الاقتصاد الوطني م. عبدالفتاح الزريعي بنائب مدير جهاز المباحث رياض القاضي بحضور مدراء المباحث في كافة المحافظات.

وتم خلال اللقاء، وضع اليات لتنسيق العمل المشترك بينهما بما يحافظ على ضبط أسعار السلع والبضائع الاساسية المعفاه من الضراىب الجمركية.

وعبر م. الزريعي، عن أهمية جهود مباحث التموين في الجولات التي تقوم بها طواقم حماية المستهلك في الوزارة والتنسيق المتبادل بينهم.

وأكد، أن هدف الجولات المشتركة هوضبط الأسعار وحماية المواطن من التلاعب والاحتكار .

وشدد الزريعي على ان الوزارة لن تسمح لأي تاجر برفع الاسعار أو احتكار السلع في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المواطنين.

من جهته شكر نائب مدير جهاز المباحث الوزارة على تعاونها الدائم في سبيل منع رفع اي من السلع الضرورية للمواطنين، مضيفا أن جهاز المباحث سيكثف من جولاته مع طواقم حماية المستلك لمراقبة الأسواق.

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