الشارع يُثني على قرارات الحكومة الأخيرة بشأن السلع

غزة – الرأي:

رصدت وكالة الرأي اليوم الخميس، رأي الشارع والمواطنين بمختلف شرائحهم بشأن القرارات الحكومية الأخيرة فيما يتعلق برفع الضرائب عن السلع الأساسية لمواجهة الغلاء ومساندة الأهالي.

وأكد المواطنون خلال مقابلاتهم مع "الرأي" على أن مخرجات مؤتمر الحكومة الأخير بشأن السلع كانت رائعة وتساهم في مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها قطاع غزة.

وأشاروا إلى أن تلك القرارات صائبة وتصب في صالح المواطنين، معبرين عن أملهم في استمرار خفض الأسعار ومتابعة الأسواق والتجار من قبل الجهات الحكومية المعنية.

بدوره، أكد المختص بالشأن الاقتصادي محمد أبو جياب، أن الخطوات الحكومية لإعفاء السلع الأساسية من الضرائب، ستشكل خطوة مهمة لضمان توازن الأسعار المحلية في ظل الغلاء العالمي.

وغرد الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف، قائلاً: "ما قامت به اللجنة الحكومية يؤكد أنها من الشعب وتعيش مع الشعب وتعاني مما يعانيه وهي نابعه من الإحساس بالمسئولية العالية".

أما الكاتب الصحفي إياد القرا، فقد أكد أن القرارات الحكومية تستحق الترحيب والاشادة، ونأمل بصدور قرارات مشابهة من رام الله لتخفيف الضرائب المفروضة على بضائع غزة.

بدوره، بين الكاتب ماجد الزبدة أن قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي تؤكد سياساتها القائمة على إسناد الفئات الضعيفة، وتقديم مصلحة المواطن.

من جانبه، أعتبر الكاتب بالشأن الاقتصادي لؤي رجب، أن إعفاء السلع التموينية والسلع الأساسية من الضرائب والرسوم خطوة هامة لتعزيز الأمن الغذائي للمواطنين.

ونشر الكاتب الصحفي أحمد الكومي، عبر فيسبوك، قائلاً: "الأهم في هذه القرارات سرعة استجاباتها للحالة، والتحرّك وفق مؤشرات الأزمة، والمعالجة بجرأة رغم الضائقة الكبيرة التي تمر بها الحكومة".

من جهته، أوضح الصحفي إبراهيم مسلم، أن الإجراءات الحكومية خطوة مهمة لضمان عدم رفع الأسعار وتعمل على توازنها في ظل الغلاء العالمي.

وكانت لجنة متابعة العمل الحكومي، في جلستها المنعقدة أمس، قد اتخذت سلسلة قرارات تهدف لتعزيز صمود المواطن ودعم السلع الأساسية في مواجهة موجة الغلاء العالمي، بناءً على توصيات وزارتي المالية والاقتصاد واجتماعاتهما بكافة الجهات المعنية والقطاع الخاص.

وقال وكيل وزارة المالية عوني الباشا خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة الإعلام، إن القرارات التي تم اتخاذها هي: "إعفاء السلع الأساسية المستوردة من معبر رفح التجاري من كافة الرسوم الجمركية والضرائب وأذونات الاستيراد وهي: القمح، الطحين، السكر، الأرز، زيت السيرج، السمنة، الفول، العدس، الشعير".

وأضاف "الباشا"، أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ بدءًا من مطلع الأسبوع القادم ويستمر حتى نهاية العام الجاري.