وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يجمّد "الاعتقال الإداري" بحق الأسير "الفسفوس" وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة توزع أعلاف على المُربين بقيمة 1.5 مليون دولار وكالة الرأي الفلسطينية ​"العدل" تناقش سياسات أوروبا وأمريكا تجاه الشعب الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: الأسير ناصر أبو حميد يعاني من أوضاع صحية صعبة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير مقداد وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تشارك في فعاليات وعد بلفور وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف رفح تشرع ببناء سور لمقبرة زعرب بالمحافظة وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تتفقد سير الاختبارات النصفية للفصل الدراسي الأول بشعبة رفح وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تعقد مع المخاتير لقاًء حول الإصلاح في الشريعة وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف رفح تُكرم المشاركين في دورة الخطابة الدعوية
أخبار » الأخبار الحكومية

تسجيل 4469 مولوداً جديداً في غزة الشهر الماضي

04 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:59

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة – الرأي:

أظهرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية في وزارة الداخلية الشق المدني أن قطاع غزة سجَّل خلال أكتوبر الماضي" 4469" مولوداً جديداً بالإضافة إلى 375حالة وفاة.

وبيّنت الإحصائية أن عدد مواليد القطاع الذكور يُقدر بـ " 2305" مولوداً بنسبة تقدر بـ 51.5%، في حين بلغت النسبة التقديرية للمواليد الإناث 48.4 % بواقع 2164مولودة.

وأشارت إلى أن مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة قد سجلت 1666 مولوداً جديداً؛ فيما سجَّل مكتبيّ داخلية خانيونس 832مولوداً.

كما سجلت مكاتب داخلية الشمال خلال الشهر ذاته 829 مولوداً، ومكاتب الأحوال المدنية بداخلية الوسطى 587 مولوداً، في حين سجلت الأحوال المدنية بمديرية داخلية رفح 555 مولوداً جديداً.

وحول إحصائية الوفيات، أفادت الأحوال المدنية أن مكاتبها في محافظات قطاع غزة سجلت 375حالة وفاة خلال أكتوبر الماضي، حيث قُدرت وفيات الذكور بـ 201 حالة وفاة بنسبة تقدر بـ 53.6 %، مقابل 174 حالة وفاة من الإناث بنسبة تقدر بـ 46.4%.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تعزز تعاونها مع شركة جوال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟