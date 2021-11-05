احذرها.. علامات تشير إلى تجلط الدم فى ساقيك منها التورم والألم

يمكن أن تكون جلطات الدم جيدة وسيئة، ففى بعض الحالات تساعد فى إصلاح الأضرار التى لحقت بالأوعية الدموية، ما يمنع الشخص من فقدان الكثير من الدم فى حالات معينة، مثل الإصابة أو الجرح، وعلى الرغم من أن الجلطات الثابتة وغير المتحركة لا تسبب أى ضرر، فهناك احتمال أن تتحرك، ما قد يكون خطيرًا ومثيرًا للقلق، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

يعد تجلط الأوردة العميقة (DVT) أحد أخطر الآثار المترتبة على تجلط الدم، والذى يمكن أن يكون قاتلاً أيضًا في حالات معينة.

ما هو تجلط الأوردة العميقة (DVT)؟

قد يتعرض الشخص للإصابة بجلطة الأوردة العميقة من سن 25 حتى 85 عامًا، ويحدث عندما تتشكل جلطة دموية في واحد أو أكثر من الأوردة العميقة في الجسم وخاصة الساقين، وقد يكون سببها النوم لساعات طويلة فى وضع واحد أو النوم أثناء الجلوس دون حركات على الإطلاق.

إذا تُركت دون تشخيص أو علاج، فقد تؤدى الإصابة بجلطات الأوردة العميقة إلى حالة طارئة، بل قد تؤدى إلى الوفاة فى المواقف الشديدة.

فيما يلى.. بعض العلامات التى يجب أن تنتبه لها:



تورم وألم فى ساق

عندما يصاب الشخص بتجلط الأوردة العميقة، فمن المحتمل أن يصاب بتورم وألم فى الساق المصاب، من النادر حدوث تلك الأعراض فى الساقين، لكن شائع أن يكون لديك ألم نابض فى ساق واحدة، ربما فى ربلة الساق أو الفخذ.

جلد محمر ودافئ حول المنطقة المصابة

قد يؤدى تجلط الأوردة العميقة أيضًا إلى احمرار الجلد وتغير لونه، وقد يكون هذا بسبب الالتهاب الذى يحدث داخل الساق، قد تشعر أيضًا المنطقة المصابة حول الساق المتورمة أو المؤلمة بأنها أكثر دفئًا من المعتاد.

أوردة منتفخة ومؤلمة الملمس

بالإضافة إلى جميع المشاكل المصاحبة للتخثر الوريدي العميق، فمن المرجح أن الأوردة القريبة من سطح الجلد قد تصبح أكبر من المعتاد، وقد تشعر بصعوبة شديدة ومؤلمة عند لمسها.