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الصحة العالمية: لا مانع من التطعيم بلقاحي كورونا والإنفلونزا معا

05 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 07:46

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ذكرت منظمة الصحة العالمية، أنه من الممكن التطعيم بأحد اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 ولقاح الإنفلونزا الموسمية في الوقت نفسه دون أن ينقص ذلك من كفاءة أي منهما.

وأكد سيدهارتا داتا مستشار منظمة الصحة العالمية الإقليمي للقاحات لمنطقة أوروبا في إفادة صحفية “يمكن لأي شخص تلقي اللقاحين معاً، لا يوجد أي نقص في كفاءة أي من اللقاحين عند الحقن بهما معا في وقت واحد”، وفق ما نقلت شبكة يورونيوز الأوروبية الخميس .

وسبق أن أظهرت دراسة بريطانية، أنه ليس هناك أي ضرر في تلقي لقاح الوقاية من كوفيد-19 ولقاح الإنفلونزا في نفس التوقيت، حيث أن ذلك لا يؤثر سلبا على الاستجابة المناعية التي ينتجها أي منهما. – بترا

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