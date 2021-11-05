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أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

05 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 07:56

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غزة-الرأي

جاءت اسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة الموافق 05/11/2021 على النحو التالي :

الدولار الامريكي 3.12 شيكل
اليورو الاوروبي 3.61 شيكل
الدينار الاردني 4.4 شيكل

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