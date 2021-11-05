أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

جاءت اسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة الموافق 05/11/2021 على النحو التالي :
الدولار الامريكي 3.12 شيكل
اليورو الاوروبي 3.61 شيكل
الدينار الاردني 4.4 شيكل
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05 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 07:56
غزة-الرأي
جاءت اسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة الموافق 05/11/2021 على النحو التالي :
الدولار الامريكي 3.12 شيكل
اليورو الاوروبي 3.61 شيكل
الدينار الاردني 4.4 شيكل
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08:48النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2108) الجمعة 5/11/2021