أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

08:48النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2108) الجمعة 5/11/2021

09:00"ابو معلا "تؤكد على الدور الاعلامي في مناقشة قضايا المرأة

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