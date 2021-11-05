أسير يدخل عامه الـــ18 في سجون الاحتلال

دخل الأسير محمد حسين من مدينة جنين، اليوم الجمعة، عامه الثامن عشر والأخير في سجون الاحتلال.
وذكر نادي الأسير، أن الأسير حسين معتقل منذ عام 2004، وحكمت عليه سلطات الاحتلال بالسجن 18 عاماً.
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05 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:42
الداخل المحتل-الرأي:
دخل الأسير محمد حسين من مدينة جنين، اليوم الجمعة، عامه الثامن عشر والأخير في سجون الاحتلال.
وذكر نادي الأسير، أن الأسير حسين معتقل منذ عام 2004، وحكمت عليه سلطات الاحتلال بالسجن 18 عاماً.
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