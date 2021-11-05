أسير يدخل عامه الـــ18 في سجون الاحتلال

الداخل المحتل-الرأي:

دخل الأسير محمد حسين من مدينة جنين، اليوم الجمعة، عامه الثامن عشر والأخير في سجون الاحتلال.

وذكر نادي الأسير، أن الأسير حسين معتقل منذ عام 2004، وحكمت عليه سلطات الاحتلال بالسجن 18 عاماً.