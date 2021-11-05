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"طبيل " يتفقد تدريب مهني رفح ومديرتي عمل رفح وخانيونس

05 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:50

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غزة-الرأي

تفقد أ. محمد طبيل القائم بأعمال وكيل وزارة العمل، ومدير عام التشغيل، برفقة مدير عام التدريب المهني أ. عبد الله كلاب، ومنسق المديريات أ. مجدي النواجحة، الخميس ، مديرتي عمل رفح وخانيونس، ومركز تدريب مهني رفح.
وشملت الزيارة افتتاح قسم التدريب على أجهزة الإنذار المبكرة في مركز تدريب مهني رفح، والاطمئنان على سير العمل في المركز.
وتنقل وفد الوزارة في مرافق مديرية عمل رفح، حيث كان في استقبالهم م. مجدي أبو غالي مدير المديرية، كما استقبلهم مدير مديرية عمل محافظة خانيونس أ. فادي المسارعي، حيث تم خلال الزيارة مناقشة مستجدات العمل، واستعراض أبرز الإنجازات التي تم تنفيذها خلال المرحلة الماضية.
بدوره قدم طبيل شكره لمديرتي رفح وخانيونس ومركز تدريب مهني رفح على جهودهم الكبيرة في خدمة المتدربين والعمال والخريجين، مؤكدة حرص وزارة العمل على تقديم الخدمات التي تساهم في خدمة المجتمع والتخفيف من معاناة السكان.
 

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