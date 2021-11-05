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"ابو معلا "تؤكد على الدور الاعلامي في مناقشة قضايا المرأة

05 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:00

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غزة-الرأي

زارة وفد من وزارة شؤن المرأة ممثلا بـ أ. نهى أبو العلا وضم الوفد كلامن و أ. داليا أبو حسنين و أ. إيمان شهاب جريدة فلسطين وذلك  في إطار التواصل وبحث سبل العمل المشترك

بدوره، اشاد مدير تحرير الجريدة أ. مفيد أبو شمالة وأ. تامر قشطة ، خلال استقباله لوفد الوزارة بجهود وزارة شؤون المرأة في دعم المرأة الفلسطينية وصمودها .
من جانبها ،شكرت أبو العلا أ. مفيد و مؤكده على أهمية دور وسائل الإعلام وجريدة فلسطين في تسليط الضوء على قضايا المرأة و وتناول محاور مختلفة تغطي كافة قضايا النساء مطلعة أبو شمالة على أنشطة وفعاليات الوزارة التي تهتم بالنساء من حيت تمكين وحماية المرأة الفلسطينية أو تنمية قراتها في المجالات المختلفة.
وبحث الطرفان عدة أمور مشتركة وتم الأتفاق على عدة محاور لتنفيذها .
 

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