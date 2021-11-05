وزارة شؤون المرأة تواصل الورشة التدريبية "المرأة والقانون"

غزة-الرأي



وصلت وزارة شؤو المرأة الورشة التدريبية " المرأة والقانون "بحضور أ. نهى أبو العلا مدير عام التأثير والاتصال وأ. نهال حسن مسؤولة التدريب بالوزارة والقانوني أ. أنس الجرجاوي.

وقد افتتحت أبو العلا الورشة مؤكدة على دور الرياديات في دعم المرأة الفلسطينية والدفاع عن حقوقها وهذه الدورات بمثابة حجر أساس للانطلاق للدفاع عن حقوق النساء وخاصة الأسيرات في ضل الحملة التي تنفذها وزارة شؤون المرأة موجهة الشكر للرياديات اللواتي أثبتن جدارتهن خلال التدريب وأن هذه الورشة هي تدريب عملي لهن متمنية لهن التوفيق والسداد.

وقد أدارت الورشة مجموعة من رياديات برنامج رياديات قانونيات (أ. وعد مهنا، أ. ألاء حمادة، أ. لبنى التلباني، أ. بسمة هنية، أ. سامية احمد) وذلك تحت إشراف وزارة شؤون المرأة بهدف تعليم الأقران ونقل الخبرات التي اكتسبوها خلال البرنامج التدريبي رياديات قانونيات والذي نظمته الوزارة سابقا بواقع ٦٠ ساعة تدريبية، وجاءت هذه الورشة كأحد مخرجات هذا البرنامج.

وتناولت الرياديات خلال اللقاء الاتفاقيات والمواثيق الخاصة بالمرأة وعلى وجه الخصوص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) بالإضافة إلى حضانة المرأة لأطفالها بين الواقع والقانون ووضع آليات تكفل للمرأة حقها.

