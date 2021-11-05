وكالة الرأي الفلسطينية وزارة شؤون المرأة تواصل الورشة التدريبية "المرأة والقانون" وكالة الرأي الفلسطينية "ابو معلا "تؤكد على الدور الاعلامي في مناقشة قضايا المرأة وكالة الرأي الفلسطينية "وزارة شؤون المرأة" تستقبل الدكتورة منى كسكين للتعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية "طبيل " يتفقد تدريب مهني رفح ومديرتي عمل رفح وخانيونس وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2108) الجمعة 5/11/2021 وكالة الرأي الفلسطينية أسير يدخل عامه الـــ18 في سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية إصابة شرطي "إسرائيلي" واعتقال 14 يمينيًا بالقدس وكالة الرأي الفلسطينية "الطقس" لا تغير يذكر على درجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيكل وكالة الرأي الفلسطينية الصحة العالمية: لا مانع من التطعيم بلقاحي كورونا والإنفلونزا معا
أخبار » الأخبار الحكومية

وزارة شؤون المرأة تواصل الورشة التدريبية "المرأة والقانون"

05 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:04

11
11

غزة-الرأي


وصلت وزارة شؤو المرأة الورشة التدريبية " المرأة والقانون "بحضور  أ. نهى أبو العلا مدير عام التأثير والاتصال وأ. نهال حسن مسؤولة التدريب بالوزارة والقانوني أ. أنس الجرجاوي.
وقد افتتحت أبو العلا الورشة مؤكدة على دور الرياديات في دعم المرأة الفلسطينية والدفاع عن حقوقها وهذه الدورات بمثابة حجر أساس للانطلاق للدفاع عن حقوق النساء وخاصة الأسيرات في ضل الحملة التي تنفذها وزارة شؤون المرأة موجهة الشكر للرياديات اللواتي أثبتن جدارتهن خلال التدريب وأن هذه الورشة هي تدريب عملي لهن متمنية لهن التوفيق والسداد.
وقد أدارت الورشة مجموعة من رياديات برنامج رياديات قانونيات (أ. وعد مهنا، أ. ألاء حمادة، أ. لبنى التلباني، أ. بسمة هنية، أ. سامية احمد) وذلك تحت إشراف وزارة شؤون المرأة بهدف تعليم الأقران ونقل الخبرات التي اكتسبوها خلال البرنامج التدريبي رياديات قانونيات والذي نظمته الوزارة سابقا بواقع ٦٠ ساعة تدريبية، وجاءت هذه الورشة كأحد مخرجات هذا البرنامج.
وتناولت الرياديات خلال اللقاء الاتفاقيات والمواثيق الخاصة بالمرأة وعلى وجه الخصوص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) بالإضافة إلى حضانة المرأة لأطفالها بين الواقع والقانون ووضع آليات تكفل للمرأة حقها.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تعزز تعاونها مع شركة جوال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟