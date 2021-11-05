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الصحة: 5 حالات وفاة و192 إصابة جديدة بكورونا بغزة

05 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:32

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، تسجيلها 5 حالات وفاة و192 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1051 فحصًا مخبريًا وتعافي 352 حالة مصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 184647 إصابة بينها 3121 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 179934 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات لـ 1592 حالة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 82 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 58 حالة.

وأفادت الوزارة بأن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 1606760 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 482146 شخص.

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