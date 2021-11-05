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وسط تخوفات من استشهاد احدهم

ستة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام

05 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 01:10

الداخل المحتل-الرأي:

يواصل ستة أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضا لاعتقالهم الإداري، وسط خشية من استشهاد أحد الأسرى الذي مضى على أقدمهم 114 يومًا على التوالي.

وتداولت وسائل الاعلام صورًا مؤلمة للأسيرين المضربين عن الطعام "كايد الفسفوس" و"مقداد القواسمي"، وهما أشبه إلى هياكل عظمية.

والأسرى هم:

كايد الفسفوس مضرب منذ (114) يوماً

مقداد القواسمة مضرب منذ (107) يوماً

علاء الأعرج مضرب منذ (89) يوماً

هشام أبو هواش مضرب منذ (80) يوماً

شادي أبو عكر مضرب منذ (73) يوماً

عيّاد الهريمي مضرب منذ (44) يوماً

يُشار إلى أن والدة الأسير مقداد القواسمي إيمان بدر قالت: "صورة مقداد التي انتشرت اليوم ليست بحاجة لشرح أو تفصيل، صورته تتكلم وحدها عن وضعه، وما يمر به من وضع صحي شديد الخطورة".

وأضافت: "لم يبقَ بمقداد إلا العظام، لا حركة ولا كلام، وزنه اليوم أقل من 40 كيلوغراما، بعد أن كان قبل شروعه بالإضراب 78 كيلوغراما".

وتابعت: "مقداد يجابه الظلم الذي يتعرض له، ويدافع عن نفسه وسينتصر".

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