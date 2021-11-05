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50 ألف مصلِ يؤدون الجمعة في رحاب الأقصى

05 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 02:54

ارشيف
ارشيف

القدس المحتلة - الرأي

 أدى عشرات آلأاف الفلسطينيين صلاة اليوم الجمعة، في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس المحتلة إن نحو 50 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك،

وأدى المواطنون الصلاة، وسط إجراءات عسكرية إسرائيلية مشددة على أبوابه.

وتوافد الآلاف مبكرا إلى المسجد الأقصى لصلاة الفجر نصرة واسنادا للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال.

وشددت قوات الاحتلال من قيودها على المداخل والأبواب والحواجز منذ ساعات مبكرة، ومنعت عددا كبيرا من الوافدين للصلاة من الضفة الغربية من الوصول إلى القدس.​

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