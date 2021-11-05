كنيست الاحتلال يعتمد موازنة حكومة "بينيت"

القدس المحتلة - الرأي

صادقت الهيئة العامة في كنيست الاحتلال، فجر اليوم الجمعة على قانون الموازنة العامة لعام 2022.



وجاءت المصادقة بأغلبية 59 صوتًا وبمعارضة 56 عضوًا، بعد أن كانت أمس قد صادقت على قانون التسويات وعلى قانون الموازنة العامة لعام 2021.



وبدأ التصويت على الموازنة العامة للعامين الحالي والقادم يوم الثلاثاء، واستمر التصويت 34 ساعة متواصلة حتى فجر اليوم الجمعة، صودق فيها على الموازنة العامة لأول مرة منذ عام 2018.



أما عن قانون التسويات فيشمل عددًا من التغييرات في مواضيع عدة، بينها رفع سن تقاعد النساء من 62 إلى 65 بشكل تدريجي وحتى عام 2032، ورسوم ازدحامات السير في المدن الكبرى التي ستدخل حيز التنفيذ في العام 2025 وتغييرات في استيراد منتجات.



واستمرت عملية التصويت على قانون التسويات نحو 3 ساعات ونصف، حافظ خلالها الائتلاف على وحدته، وأسقط كافة التحفظات التي قدمتها المعارضة.



وخلال التصويت على القانون، أخطأ رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو في التصويت عدة مرات، إذ صوت إلى جانب الائتلاف الذي يسعى إلى إسقاطه.



وفي السياق ذاته، صادقت الهيئة العامة في الكنيست قبل فجر الخميس على الموازنة العامة لعام 2021 بأغلبية 61 صوتًا مقابل 59 من المعارضة، الأمر الذي أزال التهديد بحل الكنيست.



وخلال اليومين السابقين، جرى التصويت أيضًا على قانون النجاعة الاقتصادية بالقراءتين الثانية والثالثة، إذ أيده 61 عضو كنيست وعارضه 59 عضوًا، وتمت المصادقة على القانون في الوقت الذي طالبت فيه المعارضة اعتبار التصويت عليه أيضًا تصويتًا على حجب الثقة لكن صودق عليه وأُسقِط حجب الثقة.



ويبلغ حجم ميزانية العام 2021 438 مليار شيكل، بينما ترتفع ميزانية العام 2022 إلى 562 مليار شيكل، وترصد أكبر ميزانية لوزارة التربية والتعليم، والتي تصل إلى 67 مليار شيكل، تليها ميزانية الأمن 62 مليار شيكل.



فيما بلغت ميزانية وزارة الصحة 55.3 مليار شيكل، بينها 38.8 مليار شيكل ترصد لصناديق المرضى، كذلك ترصد خاصة تحت مسمى “إنفاقات أمنية مختلفة” بمبلغ 8.9 مليار شيكل.

