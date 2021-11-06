مصرع 4 مواطنين بحادث سير جنوب نابلس

نابلس – الرأي:

لقي أربعة مواطنين مصرعهم، وأصيب اثنين آخرين بإصابات وصفت بالبليغة، نتيجة حادث سير وقع فجر اليوم السبت على الشارع الالتفافي جنوب نابلس.

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن الشرطة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث سير بين مركبتين تحملان لوحات فلسطينية على الشارع الالتفافي قرب بورين، وعلى الفور تحركت دورية الحوادث للمكان، وباشرت إجراءاتها الفنية والقانونية.

وأضاف ارزيقات، أن 4 مواطنين وصلوا لمستشفيات بمدينة نابلس، وبعد وصولهم أعلن الأطباء عن وفاتهم، فيما وصل مصابان آخران لتلقي العلاج، وصفت اصابتهما بالحرجة.

واكد ان الشرطة أعلمت النيابة العامة، وباشرت التحقيق، للوقوف على ملابسات الحادث.