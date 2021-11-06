وكالة الرأي الفلسطينية سيارتا سباق طائرتان تتنافسان لأول مرة فى سماء أستراليا وكالة الرأي الفلسطينية نصائح للرضاعة الطبيعية للأمهات المصابات بداء السكري وكالة الرأي الفلسطينية اعراض جديدة للنوبة القلبية وكالة الرأي الفلسطينية برشلونة يتطلع للخروج من كبوته على حساب سلتا فيجو اليوم فى الدوري الإسباني وكالة الرأي الفلسطينية ريال مدريد يستضيف رايو فاليكانو من أجل انتزاع صدارة الدوري الاسباني وكالة الرأي الفلسطينية "ما خفي أعظم" يوثق مشاهد لانتهاكات بحق الأسرى وينشر تسجيلات لاختطاف إسرائيليين وكالة الرأي الفلسطينية الأهلي يحسم مواجهة الديربي أمام الزمالك في مواجهة مميّزة وكالة الرأي الفلسطينية محادثات بلا هاتف…خاصية جديدة من واتساب وكالة الرأي الفلسطينية تأثيرات غير متوقعة لأزمة كورونا على الأطفال وكالة الرأي الفلسطينية مصرع 4 مواطنين بحادث سير جنوب نابلس
أخبار » الأسرة و المجتمع

اعراض جديدة للنوبة القلبية

06 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:50

11
11

قام خبراء من الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية بتحديد أعراض غير عادية للنوبة القلبية.

وأكد الأطباء أن الزوائد الشمعية على جلد الإنسان يمكن أن تكون نذير نوبة قلبية، وهي تحدث على شكل تغيرات في الجلد يمكن رؤيتها حول العينين أو الذراعين أو المؤخرة، واكدوا ان تلك الزوائد ليست خطيرة، لكنها يمكن أن تشير إلى أمراض معينة في الجسم ومنها النوبات القلبية، بحسب ما ذكرت صحيفة “Express”.

لاحظ الأطباء أنه عند بعض المرضى المعرضين لخطر الإصابة بنوبة قلبية يمكن العثور على نتوءات ناعمة على الجلد، تحدث بسبب ترسب البروتينات على الجلد.

في وقت سابق، قال المعالج دميتري كاربينكو إنه مع تطور حالات النوبة القلبية أو السكتة الدماغية يشعر المرضى بوخزات في الجسم، قد تكون مصحوبة بالخدر.

بالإضافة إلى ذلك، يشكو العديد من الأشخاص من ضعف أو تنميل في الوجه أو الذراعين أو الساقين في جانب واحد من الجسم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تعزز تعاونها مع شركة جوال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟