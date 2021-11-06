أسعار صرف العملات مقابل الشيقل

جاءت أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم السبت على النحو التالي:
سعر صرف الدولار : 3.11 شيكل
سعر صرف الدينار : 4.34 شيكل
سعر صرف اليورو : 3.61 شيكل
سعر صرف الجنيه : 0.20 شيكل
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06 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:39
غزة - الرأي:
جاءت أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم السبت على النحو التالي:
سعر صرف الدولار : 3.11 شيكل
سعر صرف الدينار : 4.34 شيكل
سعر صرف اليورو : 3.61 شيكل
سعر صرف الجنيه : 0.20 شيكل
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