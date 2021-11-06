الاحتلال يعتقل مواطن ونجله من رام الله

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت، موطن ونجله من منزلهم في حي بطن الهوى بمدينة رام الله.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت الحي وداهمت منزل المواطن جمال عميرة، وقامت باعتقاله ونجله الطالب في جامعة بيرزيت شادي عميرة.
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06 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:50
رام الله – الرأي:
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت، موطن ونجله من منزلهم في حي بطن الهوى بمدينة رام الله.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت الحي وداهمت منزل المواطن جمال عميرة، وقامت باعتقاله ونجله الطالب في جامعة بيرزيت شادي عميرة.
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