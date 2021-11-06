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3 أسرى يدخلون اليوم أعواماً جديدة في الأسر

06 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:57

غزة - الرأي:

قال "مكتب إعلام الأسرى"، إن ثلاثة أسرى معتقلين في سجون الاحتلال، يدخلون اليوم السبت أعواماً جديدة في الأسر.

وذكر المكتب أن الأسير علاء الدين جميل عيد غنيم (38 عاماً)، من سكان محافظة نابلس، يدخل عامه الخامس عشر على التوالي في سجون الاحتلال ، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 6/11/2007م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

والأسير هيثم عزات عبد الله صالحية (39 عاماً)، من سكان محافظة رام الله، يدخل عامه 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 6/11/2002م، وهو محكوم بالسجن المؤبد مرتين.

والأسير عيسى عثمان جبريل تكروري (38 عاماً)، من سكان محافظة أريحا، يدخل عامه الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 6/11/2004م، وهو محكوم بالسحن المؤبد.

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