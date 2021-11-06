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أكد أنه سيرضخ لشروط المقاومة

رضوان: حرية الأسرى البواسل أمانة في أعناقنا

06 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 04:15

اسماعيل رضوان
اسماعيل رضوان

غزة – الرأي:

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية " حماس " إسماعيل رضوان "إن الجرائم الموثقة التي شاهدها العالم ليلة أمس لهي دليل على حجم الإجرام الصهيوني الذي يرتكب بحق أسرانا البواسل في سجون الاحتلال والإرهاب الممارس ضدهم".

وحذر رضوان في تصريح صحفي، الاحتلال من الاستمرار في هذه السياسة العنصرية الفاشية الإرهابية التي ترتكب بحق أسرانا، وعلى الاحتلال أن يعي دروس الماضي جيدًا.

وجدد رضوان وعد قيادة حماس وكتائب الشهيد عز الدين القسام وعهدها لأسرانا البواسل بأن حريتهم أمانة في الأعناق.

ونوه إلى أن الاحتلال سيرضخ لشروط المقاومة، وأن قضيتهم تقع على رأس سلم أولويات المقاومة التي إذا قالت فعلت، وإذا وعدت أوفت.

ووجه رضوان التحية لأسرانا الأبطال الذين يواجهون السجان الصهيوني بصدورهم العارية، ولأولئك الأبطال الذين يخوضون معركة الأمعاء الخاوية، قائلًا لهم: إن قضيتكم تقف على سلم أولويات المقاومة.

وأدان موقف المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكنًا تجاه الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب بحق أسرانا، مطالبًا المنظمات الحقوقية والإنسانية بالقيام بدورها لوقف هذه الجرائم.

ودعا رضوان السلطة الفلسطينية إلى القيام بالواجب الحقيقي الإلزامي المناط بها لنصرة أسرانا، ووقف هذه الجرائم، وملاحقة قادة الاحتلال لارتكابهم جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.

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