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نابلس تُشيع جثمان الشهيد محمد دعدس إلى مثواه الأخير

06 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 04:23

نابلس تشيع جثمان الشهيد الطفل محمد دعدس إلى مثواه الأخير
نابلس تشيع جثمان الشهيد الطفل محمد دعدس إلى مثواه الأخير

الضفة المحتلة-الرأي:

شيعت جماهير محافظة نابلس، جثمان الشهيد الطفل محمد دعدس (15 عاما)، الذي ارتقى برصاص الاحتلال يوم أمس خلال مواجهات اندلعت في قرية دير الحطب.

وانطلق موكب تشييع الطفل دعدس في مراسم عسكرية من أمام مستشفى رفيديا الحكومي، بمشاركة فعاليات رسمية وشعبية ووطنية، وصولا إلى منزل عائلته، حيث ألقيت عليه نظرة الوداع، قبل أن يوارى الثرى إلى مثواه الأخير في مخيم عسكر شرق نابلس.

وكانت وزارة الصحة برام الله،  قد أعلنت عن استشهاد الطفل دعدس وهو من مخيم عسكر الجديد بنابلس، عقب إصابته برصاصة في بطنه، وكان قلبه متوقفا، حيث حاولت الطواقم الطبية إنعاشه، إلا أنها لم تنجح.

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