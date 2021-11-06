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أسطول إسعافات من "أميال من الابتسامات" يصل غزة غداً

06 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 04:58

أسطول سيارات إسعاف
أسطول سيارات إسعاف

غزة – الرأي:

من المقرر وصول أكبر شحنة من سيارات الإسعاف من قافلة أميال من الابتسامات إلى قطاع غزة، غداً الأحد، عبر معبر رفح البري مع مصر.

وقال المنسق العام للقافلة الدكتور عصام يوسف: "إن قافلة أميال بالتعاون مع شركائها من عدة مؤسسات إنسانية حول العالم أرسلت أسطول سيارات إسعاف (27  سيارة) مجهزة بشكل كامل إلى غزة".

وتابع يوسف :"إن المشروع بالشراكة مع مشروع "تحيا مصر"، وتحمل القافلة اسم "مصر وفلسطين، يداً بيد للحياة"".

وتعهّد  باستمرار جهود "أميال من الابتسامات" في دعم غزة، واستمرار محاولاتها تسيير القوافل والوفود لمناصرة الشعب الفلسطيني، داعياً إلى تقديم الدعم للشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده.

وكانت أميال من الابتسامات أرسلت في يوليو الماضي، إلى قطاع غزة، مساعدات إنسانية اشتملت على كميات من الأدوية، والأدوات الطبية، وأجهزة مساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة لمساعدات إغاثية للأسر الفقيرة.
 

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