وكالة الرأي الفلسطينية رضوان: حرية الأسرى البواسل أمانة في أعناقنا وكالة الرأي الفلسطينية الفصائل بغزة تشيد بقرارات الحكومة في دعم السلع وكالة الرأي الفلسطينية الإعلان عن شعار بطولة " الشهيد ياسر عرفات" لكرة القدم وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خانيونس تنفذ أعمال صيانة للحفر الأسفلتية في محيط كراج رفح وكالة الرأي الفلسطينية بلدية المغازي تنفذ حملة لتنظيف حرم السكة الحديد وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تطلق حملة التخفيضات "أهل وعيلة" لتسديد ديون البلدية وكالة الرأي الفلسطينية رئيس بلدية النصيرات يستقبل وفد من نادي شباب أهلي النصيرات وكالة الرأي الفلسطينية الطاقة تحذر من توقف محطة الكهرباء لعدم إدخال السولار القطري وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تختتم مشاركتها في برنامج لتنمية رياديات الهيئات المحلية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تناقش الخطة المرورية لتنظيم شوارع المدينة
أخبار » عربي ودولي

الاتحاد الأوروبي يدعو لفتح تحقيق في جريمة قتل الطفل محمد دعدس

06 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 06:23

وداع الشهيد الطفل محمد دعدس
وداع الشهيد الطفل محمد دعدس

وكالات-الرأي:

طالب الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، بفتح تحقيق في جريمة قتل الطفل محمد دعدس (15 عاما)، من مخيم عسكر الجديد في نابلس، أمس الجمعة.

وكانت وزارة الصحة برام الله، أعلنت أمس استشهاد الطفل دعدس، بعد أن استهدفته قوات الاحتلال في قرية دير الحطب، برصاصة في بطنه.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان صحفي: "مصدومون من مقتل طفل آخر. توفي أمس الطفل محمد دعدس نتيجة استمرار استخدام القوة المميتة بشكل غير متناسب من قبل القوات الإسرائيلية".

وأضاف: "يجب التحقيق في وفاته وإعلان النتائج في أسرع وقت ممكن لمنع تكرار مثل هذه الحوادث. يجب حماية الأطفال بموجب القانون الدولي".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تعزز تعاونها مع شركة جوال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟