الاتحاد الأوروبي يدعو لفتح تحقيق في جريمة قتل الطفل محمد دعدس

وكالات-الرأي:

طالب الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، بفتح تحقيق في جريمة قتل الطفل محمد دعدس (15 عاما)، من مخيم عسكر الجديد في نابلس، أمس الجمعة.

وكانت وزارة الصحة برام الله، أعلنت أمس استشهاد الطفل دعدس، بعد أن استهدفته قوات الاحتلال في قرية دير الحطب، برصاصة في بطنه.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان صحفي: "مصدومون من مقتل طفل آخر. توفي أمس الطفل محمد دعدس نتيجة استمرار استخدام القوة المميتة بشكل غير متناسب من قبل القوات الإسرائيلية".

وأضاف: "يجب التحقيق في وفاته وإعلان النتائج في أسرع وقت ممكن لمنع تكرار مثل هذه الحوادث. يجب حماية الأطفال بموجب القانون الدولي".