إصابة ثلاثة مواطنين باعتداءات للمستوطنين في نابلس المحتلة

الضفة المحتلة-الرأي:

أصيب، ثلاثة مواطنين بكسور ورضوض، إثر اعتداءات نفذها مستوطنون على منازل المواطنين في قرية بورين، جنوب نابلس المحتلة.

وأكدت مصادر محلية، أن مستوطنين هاجموا منازل المواطنين في الجهة الشرقية من بورين، عرف منها منزل المواطن إبراهيم عيد، واعتدوا على الأهالي.

وذكرت أن عددا من المواطنين أصيبوا، بينهم الشاب عادل عيد، بكسر في يده، وخالد بشير وشقيقه أحمد برضوض. وأضافت أن مواجهات اندلعت في المكان، أطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه الأهالي، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.



