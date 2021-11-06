بدران يدعو للضغط من أجل إنهاء جرائم الاحتلال بحق الأسرى

وكالات-الرأي:

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية " حماس " حسام بدران، أن ما عرضه برنامج ما خفي أعظم على قناة الجزيرة هو جزء يسير من الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ومصلحة سجونه المجرمة بحق الأسرى الفلسطينيين.

وقال بدران في تغريدات عبر تويتر السبت،:"إن ذلك موجب إضافي للعمل الجاد على تحريرهم وإطلاق سراحهم، مشيرا إلى أنها مهمة مقدسة، وواجب ليس مطلوبا من الفلسطينيين وحدهم، لأن قضية الأسرى هي قضية كل إنسان حر في هذا العالم".

وتابع "إن ما عرضه تحقيق ما خفي أعظم على قناة الجزيرة لم يكن مفاجئا، بمعنى أنه كان معروفاً، لكن الصورة التي أظهرها التقرير كانت دليلاً يقطع الشك باليقين لكل من في قلبه ذرة من إنسانية لينتهي ريبه، وليعمل من أجل إنهاء جرائم الاحتلال الممنهجة والمتواصلة منذ سنوات طويلة، والضغط باتجاه إطلاق سراح هؤلاء المظلومين من سجون الاحتلال المليئة بالقهر والظلم".