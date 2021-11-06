الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من جنين المحتلة

الضفة المحتلة-الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم السبت، ثلاثة مواطنين من قرية دير أبو ضعيف، في جنين المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت: محمد مؤيد ياسين، وهلال بدر ياسين، وسالم اياد ياسين، على حاجز عسكري مفاجئ، شمال شرق جنين المحتلة.