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الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من جنين المحتلة

06 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:47

الضفة المحتلة-الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم السبت، ثلاثة مواطنين من قرية دير أبو ضعيف، في جنين المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت: محمد مؤيد ياسين، وهلال بدر ياسين، وسالم اياد ياسين، على حاجز عسكري مفاجئ، شمال شرق جنين المحتلة.

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