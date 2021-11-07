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العنكبوت الآسيوي يغزو ولاية جورجيا الأميركية ويخيف السكان

07 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:38

العنكبوت الآسيوي يغزو ولاية جورجيا الأميركية ويخيف السكان
العنكبوت الآسيوي يغزو ولاية جورجيا الأميركية ويخيف السكان

ازدادت اعداد العنكبوت الضخم الذي ينحدر من شرق آسيا بشكل كبير خلال هذا العام شمالي ولاية جورجيا الأميركية، وهو ما أثار خوف السكان وحيرة العلماء، بعد أن احتل بشباكه الكثيفة أسلاك الكهرباء وشرفات المنازل والحقول.

وبحسب "الجزيرة" قالت الكاتبة زوي ستروزفسكي -في تقرير نشرته مجلة "نيوزويك" (Newsweek) الأميركية- إن "عنكبوت جورو" (The Joro spider) الذي يمكن أن يصل طوله إلى أكثر من 7 سنتيمترات عند تمديد سيقانه، هو نوع من الحشرات النساجة التي تصنع شباكا معقدة تشبه في شكلها العجلة.

وتنقل الكاتبة عن ويل هودسون -عالم الحشرات في "جامعة جورجيا" (University of Georgia)- تأكيده أنه قام بقتل أكثر من 300 عنكبوت جورو في منزله. كما أن شرفته باتت غير صالحة للاستخدام بعد امتلائها بهذه الحشرات. وهو يقول: "هذه الشباك تعتبر فوضى حقيقية، ولا أحد يرغب في أن يخرج من باب بيته في الصباح وإذا بشباك العناكب تغطي وجهه، فجأة!"

أما باولا كوشينغ، خبيرة العناكب، فتؤكد أن جورو لا يشكل أي تهديد على البشر أو الحيوانات الأليفة، وهو عادة لا يعض إلا عندما يتعرض لخطر. ومن غير الواضح كيف وصلت هذه الفصيلة إلى الأراضي الأميركية، ولكن تم التعرف عليها للمرة الأولى عام 2014، في منطقة تبعد 80 ميلا في أتلانتا عاصمة الولاية.

وتنقل الكاتبة عن جينيفر توربين، التي تصف نفسها بأنها تعاني رهاب العناكب، قولها إنها توقفت عن تنظيف حديقة منزلها بعد أن داست ذات مرة على شباك نسجها عنكبوت جورو.

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