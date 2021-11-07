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الطقس: أجواء حارة وجافة والحرارة فوق المعدل العام

07 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:39

رام الله- الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد، جافاً وحاراً نسبياً إلى حار خاصة خلال ساعات الظهيرة، وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي الليل، يكون الجو صافياً بوجه عام، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشارت إلى أن الاجواء تكون يوم غدٍ الاثنين، جافة وحارة نسبياً إلى حارة، خاصة خلال ساعات الظهيرة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ولففت إلى أن الجو يكون يوم الثلاثاء المقبل جافاً وحاراً نسبياً إلى حار خاصة خلال ساعات الظهيرة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الأربعاء، فيكون الجو جافاً وحارا نسبياً إلى حار خاصة خلال ساعات الظهيرة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود7 درجات مئوية، الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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