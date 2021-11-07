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أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم

07 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:42

رام الله- الرأي

جاءت أسعار صرف العملات لليوم الأحد، كما يأتي:

الدولار الأمريكي:3.13 ش

الدينار الأردني:4.39 ش

اليورو الأوروبي:3.59 ش

الجنيه المصري:0.20 ش

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