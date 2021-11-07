أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم

جاءت أسعار صرف العملات لليوم الأحد، كما يأتي:
الدولار الأمريكي:3.13 ش
الدينار الأردني:4.39 ش
اليورو الأوروبي:3.59 ش
الجنيه المصري:0.20 ش
عاجل |
07 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:42
رام الله- الرأي
جاءت أسعار صرف العملات لليوم الأحد، كما يأتي:
الدولار الأمريكي:3.13 ش
الدينار الأردني:4.39 ش
اليورو الأوروبي:3.59 ش
الجنيه المصري:0.20 ش
09:48النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2110) الاحد 7/11/2021
09:27برشلونة يتعادل 3-3 مع سيلتا فيغو بعد انهيار مذهل في الشوط الثاني
09:25سان جيرمان يعيد بوردو لدوامة الانكسارات ويعزز صدارته للدوري الفرنسي
09:22ريال مدريد يتصدر الدوري الإسباني بعد النجاة من انتفاضة رايو
09:066 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام بأوضاع صحية خطيرة