أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم

09:22ريال مدريد يتصدر الدوري الإسباني بعد النجاة من انتفاضة رايو

09:27برشلونة يتعادل 3-3 مع سيلتا فيغو بعد انهيار مذهل في الشوط الثاني

09:48النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2110) الاحد 7/11/2021

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