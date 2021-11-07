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الحركة الأسيرة: إرجاع وجبتي الغداء والعشاء اليوم إسنادا للأسرى المضربين

07 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 11:10

غزة - الرأي:

قررت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي كافة، ارجاع وجبتي الغداء والعشاء لليوم الأحد، إسنادا للأسرى المضربين عن الطعام.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن قرار الحركة الأسيرة يأتي دعما وإسنادا للأسرى الستة المضربين عن الطعام، رفضا لاعتقالهم الإداري.

وذكرت أن الأسرى: كايد الفسفوس المضرب منذ (116 يوما)، ومقداد القواسمة منذ (109 أيام)، وعلاء الأعرج منذ (92 يوما)، وهشام أبو هواش منذ (82 يوما)، ولؤي الأشقر منذ (28 يوما)، وعياد الهريمي منذ (46 يوما)، بات يشكل خطرا جديا على حياتهم، خاصة في ظل تعنت الاحتلال ورفضه إنهاء اعتقالهم الإداري.

يشار إلى أن الأسير راتب حريبات يخوض إضرابا عن الطعام منذ (30 يوما)، تضامنا مع الأسرى الستة.

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