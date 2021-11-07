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إصابة مواطن وزوجته وسيدة أخرى في هجوم للمستوطنين شرق يطا

07 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 11:11

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الخليل - الرأي

أصيب مواطن وزوجته وسيدة أخرى برضوض، اليوم الأحد، في اعتداء للمستوطنين على أهالي تجمع الثعلة، شرق يطا جنوب الخليل.

وقال منسق لجان الحماية والصمود فؤاد العمور، إن عددا من المستوطنين هاجموا التجمع، واعتدوا على المواطنين بالضرب.

وأفاد المصاب يوسف عوض، بأن المستوطنين اعتدوا عليه وعلى زوجته وسيدة أخرى من أقربائه بالضرب بالعصي، ما أدى إلى إصابتهم برضوض.

وأوضح أن مستوطنين إثنين كانا يرعيان أغنامهما قرب منازل المواطنين في تجمع الثعلة، وهاجموا بعدها المواطنين في منازلهم، برفقة أكثر من 20 مستوطنا.

وأشار إلى أن اعتداءات المستوطنين على المواطنين شرق يطا شبه يومية، وبشكل منظم، بهدف دفعهم إلى مغادرة أراضيهم، لصالح الاستيطان.

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