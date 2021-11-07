رضوان: الحديث عن صفقة تبادل يكون عندما يتجهز الاحتلال لدفع الثمن

غزة - الرأي:

قال القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان، إن الحديث عن صفقة تبادل أسرى، يكون في الوقت الذي يتجهز فيه الاحتلال لدفع الثمن كاملاً.

وأكد في تصريحات لإذاعة صوت القدس المحلية اليوم الأحد، عدم علم حركته بما صرح به وزير المخابرات المصري عباس كامل، حول إتمام صفقة تبادل الأسرى، مشدداً أنه إذا ثبتت هذه المعلومات فإن الجانب العسكري من سيعلن عنها.

وقال إن الاحتلال يحاول أن يراوغ ويتهرب من استحقاق أي صفقة تبادل مشرفة تحظى بقبول المقاومة، مؤكداً أن قضية الأسرى تقف على سلم أولويات المقاومة، فهي معنية بتبييض كل السجون.

وفي سياق آخر قال إن حركة حماس تتابع عن كثب تطورات الأحداث في السجون، وما يتعرض له الأسرى الستة المضربين عن الطعام.

وأكد رضوان أن أوضاع الأسرى الستة الصحية تستدعي تدخل عاجل من كل منظمات حقوق الإنسان لوقف الجرائم بحقهم، محملاً الاحتلال تداعيات أي جريمة تلحق بالأسرى، وأن أي مساس بحياة أي أسير هو قلب للطاولة.

وأضاف: "المطلوب من السلطة الفلسطينية إزاء هذه الجرائم أن تحرك هذا السكون وأن تتحرك لأجل فضح جرائم الاحتلال وملاحقة قادته في كافة المحافل الدولية".