الاحتلال مستمر بتوقيف الأسيرة منى قعدان في "الدامون"

رام الله – الرأي:

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، توقيف الأسيرة منى قعدان (50 عاما) من بلدة عرابة جنوب غرب جنين.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، إن الأسيرة قعدان خضعت لتحقيق قاسٍ لمدة 22 يوماً في زنازين الجلمة في ظروف صعبة.

ونقلت محامية الهيئة عن الأسيرة قعدان، أنها خاضت هي والأسيرتان شاتيلا أبو عيادة وأمل طقاطقة إضراباً مفتوحاً عن الطعام لمدة أسبوع، والذي بدأ بتاريخ 14/10 وحتى 24/10 من العام الجاري، وذلك تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام، والمطالبة بتحسين ظروف السجن.

وأشارت قعدان إلى أن اعتقالها بتاريخ 12/4/2021 كان مفاجئا بالنسبة لها، وهو الاعتقال السادس بعد الافراج عنها بصفقة تبادل الأسرى عام 2011.