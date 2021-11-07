وكالة الرأي الفلسطينية التنمية البشرية والإدارة العامة للتمريض تبحثان آليات العمل المشتركة وكالة الرأي الفلسطينية اتحاد الشجاعية يواجه شباب خان يونس في افتتاح بطولة "النخبة" وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الحُفاظ بأوقاف رفح يُنهي تسميع القرآن الكريم كاملًا لطالبين وكالة الرأي الفلسطينية القضاء ينشر دليل الإجراءات الموحد للمحاكم النظامية وكالة الرأي الفلسطينية تكريم الناشطة في ميدان التراث الوطني الشهيدة "دعاء الحتة" وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة المركزية بالحكم المحلي تعقد جلستها رقم35 وكالة الرأي الفلسطينية "العشائر" تُعالج أكثر من 700 قضية خلال أكتوبر وكالة الرأي الفلسطينية "الشرطة النسائية" شمال غزة تُنفذ 504 مهمات خلال أكتوبر وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني شمالي غزة يُنفذ 192 مهمة خلال أكتوبر وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يواصل احتجاز الأسير يعقوب قادري بأوضاع مأساوية
أخبار » أخبار الأسرى

يدخل اليوم عامه الـ 18 داخل الأسر

الاحتلال يواصل احتجاز الأسير يعقوب قادري بأوضاع مأساوية

07 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 12:57

الأسير يعقوب قادري
الأسير يعقوب قادري

رام الله - الرأي:

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، إنّ “الأسير يعقوب قادري أحد الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن "جلبوع" أيلول الماضي يواجه العزل الانفرادي داخل زنازين “سجن ريمونيم” في ظروف اعتقالية صعبة للغاية”.

وأضافت الهيئة في تقرير لها عقب زيارة محاميها للأسير، إن “إدارة السجون تتعمّد في احتجاز قادري ظروف معيشيّة مأساوية بشكلٍ مخالف لكل الاتفاقيات الدولية الإنسانية والقانونية التي تكفل حق الأسرى المعتقلين”.

ولفتت الهيئة إلى أن “سلطات الاحتلال تحتجز قادري الذي دخل اليوم عامه الثامن عشر في سجون الاحتلال داخل قسم رقم 12 والمخصص للسجناء الجنائيين حيث تم وضعه في زنزانة معتمة وقذرة للغاية ذات الرائحة الكريهة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الآدمية، ويوجد داخلها كاميرات مراقبة طيلة الوقت ومعزولة تمامًا عن العالم الخارجي وبدون أي أدوات كهربائية عدا عن رداءة وجبات الطعام المقدمة للأسير الذي يعتمد عليها نتيجة حرمانه من الكانتين”.

وأوضحت الهيئة، أن “إدارة السجن تتعمّد تنفيذ حملات تفتيش قمعية لزنزانته طوال الوقت، عدا عن الفحص الأمني المستمر ومعاناته على مدار الساعة من الإزعاج بسبب الصراخ والمضايقات المستمرة نتيجة احتجازه بجوار السجناء الجنائيين”.

وكانت إدارة السجن قد عقدت قبل مدة للأسير قادري محكمة تأديبية وفرضت بحقه عدة عقوبات من بينها عزله لمدة 14 يومًا داخل الزنازين، وحرمته من “الكانتينا” وزيارات الأهل لمدة 6 أشهر، ودفع غرامة مالية بقيمة 562 شيقلاً، وغرامة أخرى بقيمة 2800 شيكل لتصليح معتقل “جلبوع” وإعادة ترميمه.

يشار إلى أن الأسير يعقوب قادري (49 عامًا) من جنين اعتقله جيش الاحتلال أول مرة وكان يبلغ من العمر 15 عامًا وتم اعتقاله بعدها عدّة مرات كان آخرها بتاريخ 2003 ليقتادوه لمركز “تحقيق الجلمة” وخضع لاستجواب قاسٍ استمر لمدة 4 شهور وصدر حكمًا بحقه بالسجن المؤبد مرتين، إضافة إلى 35 عامًا، وكان الاحتلال قد أعاد اعتقاله إلى جانب الأسير محمود العارضة بتاريخ 10 أيلول الماضي في مدينة الناصرة، بعد تمكنه و6 أسرى من انتزاع حريتهم عبر نفق تم حفره أسفل سجن “جلبوع” فجر يوم الإثنين الموافق 6.9.2021.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تعزز تعاونها مع شركة جوال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟