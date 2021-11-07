وكالة الرأي الفلسطينية التنمية البشرية والإدارة العامة للتمريض تبحثان آليات العمل المشتركة وكالة الرأي الفلسطينية اتحاد الشجاعية يواجه شباب خان يونس في افتتاح بطولة "النخبة" وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الحُفاظ بأوقاف رفح يُنهي تسميع القرآن الكريم كاملًا لطالبين وكالة الرأي الفلسطينية القضاء ينشر دليل الإجراءات الموحد للمحاكم النظامية وكالة الرأي الفلسطينية تكريم الناشطة في ميدان التراث الوطني الشهيدة "دعاء الحتة" وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة المركزية بالحكم المحلي تعقد جلستها رقم35 وكالة الرأي الفلسطينية "العشائر" تُعالج أكثر من 700 قضية خلال أكتوبر وكالة الرأي الفلسطينية "الشرطة النسائية" شمال غزة تُنفذ 504 مهمات خلال أكتوبر وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني شمالي غزة يُنفذ 192 مهمة خلال أكتوبر وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يواصل احتجاز الأسير يعقوب قادري بأوضاع مأساوية
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

8 وفيات و198 إصابة جديدة بـ"كورونا" بالضفة وغزة

07 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 02:03

رام الله - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 8 وفيات، و198 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و248 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 4 وفيات في قطاع غزة، و4 وفيات في محافظات الضفة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "الخليل 37، بيت لحم 11، جنين 16، طوباس 4، ضواحي القدس 2، طولكرم 3، نابلس 8، رام الله والبيرة 14، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 101".

وأضافت ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "الخليل 32، بيت لحم 8، جنين 18، طوباس 3، ضواحي القدس 3، طولكرم 2، نابلس 13، رام الله والبيرة 26، أريحا والأغوار 6، سلفيت 1، قلقيلية 4، قطاع غزة 132".

وأعلنت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.1% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.9% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت الصحة إلى وجود 52 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 84 مريضا، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

 

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تعزز تعاونها مع شركة جوال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟