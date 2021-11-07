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دعت للتحرك الفوري للوقوف إلى جانبهم

حماس تحمّل الاحتلال مسؤولية استمرار معاناة الأسرى المضربين

07 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 02:10

الأسرى الستة المضربين
الأسرى الستة المضربين

غزة - الرأي

حمّلت حركة حماس الاحتلال الصهيوني وإدارة السجون الصهيونية المسؤولية الكاملة عن التداعيات والنتائج المترتبة على استمرار معاناة الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام احتجاجًا على الاعتقال الإداري بحقهم، وظروف اعتقالهم الصعبة والخطيرة.

وأدان الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح صحفي، اليوم الأحد، كل محاولات إدارة السجون الإسرائيلية وممارساتها لثنيهم عن مواصلة إضرابهم.

وقال برهوم: "إن العهد والوفاء للأسرى يتطلب من جميع قوى شعبنا الفلسطيني وفصائله ونخبه ومكوناته تحمل مسؤولياتهم، وتحشيد كل الجهود والطاقات للوقوف خلفهم، وإسنادهم بكل الأشكال والأدوات النضالية والكفاحية، والانتصار لهم، وإجبار الاحتلال على إنهاء معاناتهم".

 ودعا كل المؤسسات الحقوقية والدولية والإنسانية إلى مغادرة مربع الصمت، والتحرك الفوري والجاد والفاعل للوقوف إلى جانب هذه القضية العادلة، وإنهاء معاناة الأسرى، وخاصة المضربين عن الطعام، وكل جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحقهم.

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